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Автоновости

Барнаульцев предупредили о том, где по ночам будут ремонтировать дороги

В ночную смену, с 21 на 22 марта, дорожники будут ремонтировать трамвайные переезды в Барнауле. Водителей предупреждают заранее выбирать пути объезда.

Ямочный ремонт дорог в Барнауле
Ямочный ремонт дорог в Барнауле
barnaul.org

В администрации Барнаула сообщили, что рабочие холодным асфальтом будут заделывать ямы на переездах на пересечении проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова.

Днем дорожники работают на улицах Северо-Западной, Воровского, Кавалерийской, Аванесова, Змеиногорском тракте.

Отметим, что также ограничено движение в крайней правой полосе по улице Попова. Там перекладкой сетей заняты коммунальщики. Ограничение движения будет действовать до 22 марта.

На этой неделе уже провели ремонт части улицы Советской, Титова, Солнечной Поляны, Взлетной, Просторной, на пересечении улиц Малахова и Транзитной, Павловского тракта и Георгиева, проезде Сибирском.

Всего до начала дорожно-строительного сезона планируется отремонтировать 25 участков в различных районах города.

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