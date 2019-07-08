Водителей в Барнауле просят еще 10 дней объезжать Новый рынок

До 18 июля в Барнауле будет идти ремонт в районе пересечении ул. Пионеров и пр. Ленина (ост. «Новый рынок»). Мэрия просит водителей заранее выбирать маршруты объезда. Чтобы не стоять в пробке, проехать можно по пр. Красноармейскому, Комсомольскому и Калинина.