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Автоновости

Водителей в Барнауле просят еще 10 дней объезжать Новый рынок

До 18 июля в Барнауле будет идти ремонт в районе пересечении ул. Пионеров и пр. Ленина (ост. «Новый рынок»). Мэрия просит водителей заранее выбирать маршруты объезда. Чтобы не стоять в пробке, проехать можно по пр. Красноармейскому, Комсомольскому и Калинина.

Пробка.
Пробка.
СС0

Из-за ремонта теплосетей в районе здания № 102б (магазин «Фактория Джинс») движение транспорта ограничили по 2/3 проезжей части дороги четной стороны пр. Ленина и закрыли движение по всей ширине проезжей части ул. Пионеров.

Схема ремонта теплосетей на пр. Ленина.
Схема ремонта теплосетей на пр. Ленина.
barnaul.org

Когда еще перекроют проспект Ленина

С 19 по 30 июля там же ограничат движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон пр. Ленина в районе здания № 102б.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.

Как будут ходить трамваи

Из-за ремонтных работ с 26 по 28 июля движение трамваев по проспекту будет остановлено.

Вагоны маршрута № 1 в эти дни будут следовать по схеме: …пр. Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1; маршрута № 7 — по схеме: …пр. Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.

Маршрут № 4 полностью закроют.

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