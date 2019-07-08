Водителей в Барнауле просят еще 10 дней объезжать Новый рынок

Из-за ремонта теплосетей в районе здания № 102б (магазин «Фактория Джинс») движение транспорта ограничили по 2/3 проезжей части дороги четной стороны пр. Ленина и закрыли движение по всей ширине проезжей части ул. Пионеров.
Когда еще перекроют проспект Ленина
С 19 по 30 июля там же ограничат движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон пр. Ленина в районе здания № 102б.
С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.
Как будут ходить трамваи
Из-за ремонтных работ с 26 по 28 июля движение трамваев по проспекту будет остановлено.
Вагоны маршрута № 1 в эти дни будут следовать по схеме: …пр. Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1; маршрута № 7 — по схеме: …пр. Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.
Маршрут № 4 полностью закроют.