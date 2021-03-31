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Автоновости

Водители кремлевских чиновников и сенаторов пожаловались на невыплату надбавок

Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ сообщил, что водителям кремлевских автобаз не платят за переработки.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Представители организации направили письмо руководителю кремлевской администрации Антону Вайно, сообщает BBC.

Речь идет о предприятиях «Автотранспортный комбинат», «Россия» и «Автобаза № 2».

Водители этих организаций развозят кремлевских чиновников, представителей Совета Федерации и министерств, депутатов Госдумы.

На этих предприятиях работает более 3 тыс. водителей. Часть из них не получают полноценную оплату за переработки в дни отдыха. Авторы письма утверждают, что к ним с такой проблемой обратились 57 шоферов.

Некоторые водители подавали иски в суды. Однако другие сотрудники бояться жаловаться, чтобы их не уволили или не лишили отпуска, пишет polit.ru.

Базовый этих оклад водителей составляет всего 11 тыс. рублей. Средняя зарплата с премиями и надбавками выходит от 30 до 40 тыс. в месяц. Всего у водителей выходит в месяц 13−15 смен. По желанию они могут записаться в нерабочий день на подработку.

Между тем замначальника транспортного управления управделами президента Сергей Огурцов заявил, что сотрудникам из «Автобазы № 2» все положенные выплаты перечислили.

Начальник этого управления Анатолий Тюков ответил профсоюзу, что нет проблем с доплатами и на «Транспортном комбинате „Россия“». По поводу «Автотранспортного комбината» они не ответили.

Тогда BBC отправила запрос в Управделами президента и попросила прокомментировать ситуацию.

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