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Автоновости

Водители маршруток в Барнауле массово игнорируют остановки на проспекте Строителей

В Барнауле водители маршрутных такси не останавливаются на остановках «Улица Циолковского» и «Аппаратурный завод» в сторону Павловского тракта, об этом рассказала подписчица паблика Barnaul22 Яна Морозова.

Надписи в маршрутках и автобусах.
Надписи в маршрутках и автобусах.
4kolesa.mirtesen.ru

«За сорок минут ожидания проехало минимум четыре маршрутки № 47, и все — четвертым рядом. Другие маршруты не лучше — может быть, один из пяти малых автобусов соизволил подъехать к остановке», — говорит Яна.

Метров за 200 до остановки «Улица Циолковского» маршрутки упорно уходят в четвертый ряди там же высаживают пассажиров.

«Вы же постоянно трещите по телефону за рулем, созваниваетесь между собой, сообщаете друг другу, где пробка и как ее объехать, — обратилась подписчица к водителям маршрутных такси. — Неужели трудно договориться о том, чтобы хоть через одного забирать людей с многострадальных «Циолковского» и «Аппаратурного»?"

В комментариях к публикации другие горожане предположили, что организация движения на проспекте Строителей сделана неграмотно. Отсюда все беды.

«Левая полоса едет быстрее остальных. Виной тому сужение под железнодорожным мостом. И дополнительная полоса появившаяся возле «Галактики». Такого быть не должно, — пишет Николай Крапивин. — Все полосы должны ехать равномерно. Для этого проспект Строителей от банка до Павловского тракта должен иметь ровно четыре полосы движения, ни больше ни меньше. Тогда и автобусы в левую полосу лезть перестанут».

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