Водители маршруток в Барнауле массово игнорируют остановки на проспекте Строителей

«За сорок минут ожидания проехало минимум четыре маршрутки № 47, и все — четвертым рядом. Другие маршруты не лучше — может быть, один из пяти малых автобусов соизволил подъехать к остановке», — говорит Яна.
Метров за 200 до остановки «Улица Циолковского» маршрутки упорно уходят в четвертый ряди там же высаживают пассажиров.
«Вы же постоянно трещите по телефону за рулем, созваниваетесь между собой, сообщаете друг другу, где пробка и как ее объехать, — обратилась подписчица к водителям маршрутных такси. — Неужели трудно договориться о том, чтобы хоть через одного забирать людей с многострадальных «Циолковского» и «Аппаратурного»?"
В комментариях к публикации другие горожане предположили, что организация движения на проспекте Строителей сделана неграмотно. Отсюда все беды.
«Левая полоса едет быстрее остальных. Виной тому сужение под железнодорожным мостом. И дополнительная полоса появившаяся возле «Галактики». Такого быть не должно, — пишет Николай Крапивин. — Все полосы должны ехать равномерно. Для этого проспект Строителей от банка до Павловского тракта должен иметь ровно четыре полосы движения, ни больше ни меньше. Тогда и автобусы в левую полосу лезть перестанут».