Водители: новый светофор в Барнауле спровоцировал автомобильные заторы

Заработавший 13 ноября на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского светофор стал причиной заторов в утренние часы пик. Об этом altapress.ru рассказала наш читатель Наталья Л. Чиновники уже отреагировали на проблему.
Наталья Л.,
автовладелец:
Меня и всех автомобилистов, которые проезжают по Змеиногорскому тракту утром на работу и вечером обратно, волнуют возникшие восьмибалльные пробки. Их причина — запуск светофора напротив телецентра. Поездка на работу из Власихи теперь стала занимать не 40-45 минут, а 1,5 часа минимум. Так уже несколько дней!
Максимальная скорость движения около 5 км/час. Движение затруднено от поселка Южный. После светофора все свободно. Так как все уже опаздывают, начинают "нестись" на работу, а там пешеходные переходы на каждом шагу — это опасно как для водителей, так и для пешеходов!
Аналогичные жалобы автомобилисты высказывали 14 ноября в социальных сетях.
Пресс-центр администрации сообщил, что с 15 ноября график работы светофора скорректирован. Теперь в утренний час пик (с 7:00 до 10:00) зеленый свет тем, кто едет со стороны Южного тракта, будет гореть дольше, чем движущимся со стороны Аванесова.
Также для повышения пропускной способности тракта чиновники запретили левый поворот при движении со стороны Аванесова на телецентр. Автомобилистам, которым необходимо повернуть налево к телецентру, рекомендуют поворачивать направо на пересечении Змеиногорского тракта и выезда с Ляпидевского для последующего разворота и проезда на разрешающий сигнал светофора в нужном направлении.
"Рабочая группа продолжит ежедневный мониторинг транспортной ситуации, определения целесообразности последующего изменения графиков работы светофорных объектов", — подчеркнули в горадминистрации.
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