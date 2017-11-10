Карта. В Барнауле и пригородах отремонтируют еще 87 дорог

Город снова станет стройкой

В 2018 году Барнаул ждет еще более масштабный ремонт, чем в текущем. Это при том, что в 2017 году он стал беспрецедентным по объемам. В этом сезоне на обновление дорог барнаульской агломерации (краевая столица плюс радиус 50 км вокруг города) по БКД выделили 1,3 млрд рублей. Почти половина суммы пришла из федерального бюджета.



В 2018 году сумма увеличится до 1,7 млрд рублей. Соответственно вырастет и объем работ. Например, если в 2017 году в Барнауле заменили покрытие на 34 участках улиц, то в плане на 2018 год их уже 42.

В программе на следующий год преобладают магистрали и оживленные улицы: проспекты Социалистический, Ленина, Комсомольский, ул. Челюскинцев, Антона Петрова, Юрина, Петра Сухова и другие. Есть и улицы с меньшим трафиком, но они были "убитые" — Панфиловцев, Димитрова, Карла Маркса и т. д. Полный список см. на карте ниже.

Красным цветом выделены дороги, которые власти намерены привести в порядок в 2018 году. Синим — в 2019. Зеленым отмечены участки, предложенные для реконструкции или строительства в 2019 году.

Год без реконструкций

По условиям программы БКД, на первом этапе (в 2017 и 2018 году) можно выполнять лишь некапиталоемкие работы: менять асфальт, устанавливать бордюры, светофоры и т.д. Чтобы получить деньги на реконструкцию и строительство дорог, агломерации нужно до конца 2018 года выполнить ряд нормативов. Один (увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 50%) город уже выполнил — всего за сезон этот показатель вырос с 44% до 54%.

Второй индикатор сложнее. Властям нужно вдвое снизить число очагов аварийности — мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими. По итогам 2016 года их было 60, а в 2018 должно стать 30. По состоянию на начало ноября 2017 года их пока 42.

Добиться такого снижения непросто: чем лучше дороги, тем быстрее по ним ездят. Чтобы заставить водителей не нарушать правила, в Барнауле развивают сеть камер фото- и видеофиксации нарушений. В 2017 году уже установили восемь таких приборов, и до Нового года смонтируют еще семь.

Если агломерация выполнит нормативы, она попадет во второй этап БКД и продолжит получать федеральное финансирование до 2025 года. На эти деньги можно будет заниматься крупными инфраструктурными объектами. В ближайших планах — реконструкция ул.Попова от ул. Власихинской до ул. Трактовой, строительство ул. Солнечная поляна от ул.Жасминной до ул.Энтузиастов и ул. Ускова от ул. Балтийской до ул. Власихинской.



Также на эти деньги хотят построить надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа", расширить Ленточный бор до четырех полос и построить развязку на пересечении шоссе со Змеиногорским и Южным трактами.



Власти ждут комментариев

Более подробно ознакомиться с проектом программы развития транспортной инфраструктуры можно здесь. До 30 ноября любой желающий может направить свои предложения и замечания по адресу: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru. Весной 2017 года после аналогичного опроса общественного мнения в план улиц для первоочередного ремонта включили ул Балтийскую, хотя изначально ей хотели заняться лишь в 2018 году. "При утверждении нового плана снова обязательно учтем мнение общественности", — заверил вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков.

Еще один вариант повлиять на итоговый расклад — отмечать наиболее проблемные участки дорог на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как показал опыт 2017 года, большинство дорог, получивших больше всего голосов, попали в планы первоочередного ремонта. В ОНФ говорят: это свидетельствует о том, что власти сделали адекватный выбор. В итоге из топ-10 самых "убитых" дорог Алтайского края в порядок привели восемь.

Справка

В 2017 году на работы по программе "Безопасные и качественные дороги" барнаульская агломерация получила из федерального бюджета 637,5 млн. рублей. Еще столько же добавили из краевого и городского бюджетов. В 2018 году агломерация получит еще 765 млн рублей из федеральной казны.

Факт

С 2018 года по программе БКД будут приводить в порядок дороги и в Новоалтайске.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.