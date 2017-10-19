В Алтайском крае отремонтировали 8 из 10 самых "убитых" дорог

Пять наиболее проблемных улиц (Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая, Попова и Власихинская) отремонтировали по программе "Безопасные и качественные дороги". Также в десятку самых проблемных дорог вошли внутриквартальные проезды вдоль домов на улице Солнечная поляна, 31 и улице Шукшина, 34. Активисты ОНФ обратились к городским властям с просьбой учесть мнение горожан при планировании дорожных работ. В итоге на Солнечной поляне дорожники уже сделали ямочный ремонт, а проезд на Шукшина отремонтируют в 2018 году.

Также в десятку самых "убитых" дорог Алтайского края вошли участки улицы Комсомольская и проспект Ленина в Рубцовске. Их отремонтировали в 2017 году.

Всего с 14 февраля жители Алтайского края отметили на интерактивной карте 274 "убитые" дороги.

В 2018 году по программе "Безопасные и качественные дороги" приведут в нормативное состояние еще одну улицу из ТОП-10 самых убитых дорог Барнаула — Новосибирскую. В 2017 году на ней провели текущий ремонт покрытия.

Факт

В августе 2017 года Барнаул посетила федеральная инспекция качества дорог ОНФ. Ее эксперты назвали ситуацию в Алтайском крае уникальной: это один из немногих регионов России, где практически все дороги из списка наиболее часто отмеченных на "Карте убитых дорог" попали в программу масштабного ремонта в 2017-18 годах.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.