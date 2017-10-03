Бийск обогнал Барнаул в рейтинге качества дорог

С декабря 2016 года по сентябрь 2017-го активисты ОНФ проехали 110 городов в 84 субъектах страны. Они анализировали состояние гарантийных дорог и тех участков, которые местные жители добавили на "Карту убитых дорог". В первую очередь эксперты оценивали усилия местных властей по содержанию дорог, отмечается на сайте проекта.

В Барнауле инспекция "Оценим качество дорог" ОНФ побывала 2 августа. Состояние большинства гарантийных дорог у ревизоров не вызвало вопросов. Тем не менее инспекция обнаружила глубокие ямы, которые за три месяца тепла не успели заделать дорожники.

Позже активисты были в Бийске. "Гарантийный дороги в достаточно хорошем состоянии, а основные проблемы – это необработанные трещины и небольшие разрушения верхнего слоя покрытия", - отмечали тогда общественники.

Десятка лучших городов по качеству дорог в 2017 году выглядит следующим образом: Тюмень, Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград. В числе городов-аутсайдеров рейтинга – Владивосток, Волгоград, Нальчик, Орел, Тверь и Махачкала.

Аналогичный рейтинг после не менее масштабного рейда по стране активисты ОНФ составили в 2015 году. Тогда Барнаул занимал 28 место, а Бийск – 24.

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