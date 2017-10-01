Около 1,5 тысяч жителей Камня-на-Оби лишились транспортного сообщения

Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия". Плохая дорога в Камне-на-Оби. Фото: газета "Каменские известия".

Дорога в районе бывшего Межрайонного совхозного объединения (МСО) Камня-на-Оби нуждается в капитальном ремонте уже около 10 лет. Двигаться по дорожному полотну практически невозможно, пишут "Каменские известия": переваливаясь с боку на бок, разбивая "ходовку", поток автомобилей, поднимая облака пыли, передвигается, в основном, по обочинам и тротуарам со скоростью не более 5-10 км/час.

Данная дорога считается объездной и открыта для большегрузов, которые усугубили ситуацию. В связи с этим новое руководство автотранспортного предприятия приняло решение: до конечной остановки пассажиров не возить, пока дорога не будет приведена в должное состояние.

В редакцию стали обращаться с жалобами местные жители.

Марина,

жительница микрорайона:

На нашей улице живёт очень много детей как школьного, так и дошкольного возраста, а ещё пожилые люди, я уже не говорю о молодых. Отменять автобус, который ходит раз в час, и он единственный, просто уже край! Как быть людям зимой? Не у всех есть машины, и автобус — это единственное транспортное средство, которое нам доступно. Да, можно, конечно, вызвать такси, но уже и не все такси хотят ехать к нам, а утром нет свободных машин. Дорожное полотно разбито из-за грузовых машин, которые ходят именно по нашей улице, потому что по другим запрещено. Дорога не ремонтировалась должным образом с тех пор, как расформировали воинскую часть. Заделывали ямы камнями, но разве это ремонт? Прошу сделать хоть что-то, потому что жители улицы Ленинградская очень нуждаются в этом автобусе!

По словам депутата Каменского городского Совета депутатов Сергея Гончарова, который уже не первый год работает на этом округе, в районе МСО проживает около 1,5 тысяч человек.

Сергей Гончаров,

депутат городского совета депутатов:

Вопрос по неудовлетворительному состоянию данного участка дороги поднимается практически на каждом заседании и рабочей встрече депутатов, но проблему решить не так-то просто — в бюджете города нет средств. Ремонтировать дорогу нужно капитально, хотя бы грейдером пройтись, чтобы сравнять все ямы и ухабы, а если технически грамотно положить асфальт, то на долгие годы проблема решится. Улица Ленинградская находится под уклоном, дождевые и талые воды всегда стекают вниз, дорожное полотно сухое. В этом году работы на участке, к сожалению, проводиться уже не будут. Будем надеяться, что в следующем году ситуация сдвинется с мертвой точки.

Директор автотранспортного предприятия Александр Кузнецов пояснил, что сокращение автобусного маршрута — временная мера. С наступлением зимы, когда снежный покров выравняет дорожное полотно, 4 "А" снова начнет возить пассажиров до конечной остановки.