Специалист: на проспекте Ленина нужны выделенные полосы для общественного транспорта

Анна Реброва подсчитала пассажиропоток на проспекте Ленина, интенсивность движения личного и общественного транспорта, а также скорость потоков в разные часы. Полученные данные исследователь обработала по научно обоснованным методикам. Расчеты по формулам выполнены корректно и добросовестно, подтвердил заместитель заведующего кафедры, кандидат технических наук Сергей Павлов.

Исследование показало, что организовать выделенную полосу для движения целесообразно на 3,5-километровом отрезке от улицы Димитрова до улицы Северо-Западной.

Тогда скорость движения общественного транспорта на этом участке при движении в центр с 7.00 до 8.00 вырастет на 34%: с 15,3 км/ч до 20,6 км/ч. При этом скорость движения основного потока снизится на 21% с 17,4 до 13,8 км/ч.

Вечером (между 17.00 и 18.00) при движении из центра скорость движения автобусов вырастет на 84%, с 10 до 18,5 км/ч. При этом на общем потоке выделенная полоса практически не скажется — он поедет лишь на 6% медленнее (около 10 км/ч).

Внедрение выделенной полосы для автобусов и троллейбусов сделает общественный транспорт удобнее. Добираться с его помощью на работу или обратно в часы пик будет быстрее, чем на личном автомобиле. Опрос 134 автомобилистов Барнаула показал, что в таком случае каждый второй готов пересесть на общественный транспорт. Как следствие, это снизит заторы на дорогах.

Однако чтобы выделенные полосы заработали, городским властям придется навести порядок с парковками.

Анна Реброва,

выпускница кафедры "Организация и безопасность дорожного движения" АлтГТУ:

В целом на проспекте Ленина от улицы Никитина до улицы Северо-Западной треть протяжённости участка "занята" припаркованным транспортом, 2/3 которого "отнимают" проезжую часть в среднем на 1,23 метра. То есть фактически крайняя правая полоса не может быть использована для перемещения.

Чтобы решить эту проблему, Реброва предлагает убрать ряд стояночных карманов, а на оставшихся обязать водителей парковаться параллельно дороге, а не под углом.

Именно сложности с парковками могут помешать воплотить идею в жизнь, говорит Николай Филимонов, руководитель компании "Гранд" (возит пассажиров по маршрутам №19 и 57). Но в целом создание выделенной полосы на проспекте Ленина он поддерживает и уверен, что это сделает общественный транспорт более востребованным.

Константин Иванов из компании "Трансбус" (автобусные маршруты №65 и №80) уверен, что выделенные полосы заработают только при жестком контроле над нарушителями. Необходимо как в крупных городах разворачивать сеть видеокамер, которые будут фиксировать автовладельцев, выехавших на запретную для них полосу, говорит перевозчик. Без этого "выделенка" будет забита личным транспортом, а общественный не получит преимуществ.

Факт

Около 10 лет назад на проспекте Ленина уже пробовали организовать выделенную полосу для движения маршрутного транспорта. О том, почему идея провалилась, рассказывал профессор АлтГТУ Александр Токарев.

Фрагмент интервью:

— Выделенные полосы эффективны только на тех дорогах, где много полос движения. На Ленинском сделали как? По нормативам минимально допустимое расстояние между полосами в городе — 2,75 метра. А они сделали, мы мерили, 2,6 метра. Для автобусов это очень узко. И много поворотов направо. Машины для поворота в ту сторону вынуждены занимать полосу автобусов и сдерживать их движение. — Все это кажется очевидным. Зачем же тогда эту идею все же пытались воплотить? — Эти полосы проектировали омские специалисты. Тут можно отметить стремление нашего начальства игнорировать местных спецов. А те предложили, содрали деньги, а вы внедряйте, пробуйте.

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