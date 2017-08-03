С 1 августа за проезд на автобусах и трамваях Бийска можно расплатиться банковской картой

Электронная транспортная карта, посредством которой можно расплачиваться за проезд в общественном транспорте Бийска, просто прикоснувшись ею к терминалу кондуктора, появилась еще год назад - 1 июля 2016 года, напомнил Дмитрий Брызгалов, начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска. Счет этой карты пополнялся с помощью той же банковской карты, через систему "Город" или платежные терминалы.

Теперь же оплачивать проезд можно непосредственно банковской картой с функцией бесконтактных платежей. Внешне она отличается от обычной карты значком, напоминающим радиоволны — три скобочки. Если же в смартфоне или "умных" часах установлена и работает система Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, то оплачивать проезд можно, приложив к терминалу гаджет.

Система прошла тестирование и с 1 августа уже работает на всем общественном транспорте Бийска.

Александр Гришин, руководитель дирекции транспортных и социальных карт платежной системы "Золотая Корона" (разработчик системы в Бийске), пояснил, что внедренная в Бийске система с самого начала содержала в себе все достижения отрасли. А для того, чтобы терминалы научились "общаться" с банковскими картами и платежной системой банка, терминалы перепрограммировали.

На вопрос, не снимут во время расчетов ли с бесконтактной банковской карты крупную сумму денег, Гришин ответил, что во всех терминалах настроен тариф, действующий на этом маршруте. И больше стоимости проезда списать невозможно. А вот передавать банковскую карту кондуктору не надо, сказал эксперт.

Максим Бауков, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка, сказал, что сейчас все новые карты Сбербанк выпускает с функцией бесконтактных платежей. По его словам, в октябре этого года подобная функция появится и у карт "Мир", которые сейчас выдают пенсионерам и бюджетникам.

По данным Сбербанка, около 4 тыс. жителей Бийска имеют карты этого банка с функцией бесконтактных платежей. При этом оплачивать проезд в наукограде можно и бесконтактными картами других банков.

Артем Лямин, руководитель проекта на транспорте Mastercard в России, сказал, что оплата проезда банковской картой для России уже не диковинка. Только в этом году такая возможность появилась у жителей Нижнего Новгорода, Иркутска, Улан-Удэ, Воронежа и Белгорода. Однако Бийск — первый город в России, в котором она появилась сразу во всем общественном транспорте.

По словам Максима Баукова, возможность заплатить за проезд банковской картой или гаджетом в будущем появится и в Барнауле. Сбербанк и другие заинтересованные стороны над этим уже работают.