Водители в Барнауле рассказали, какие автомобили с «автоматом» предпочитают

В первом квартале 2019 года на авто на «автомате» пришлось 49,2% всего спроса. За год они подешевели на 0,2%. В среднем стоимость составила 610 125 рублей.
Наименьший интерес вызвали автомобили с вариаторной коробкой передач (3,7%) и «роботы» (1,3%).
Как и годом ранее, механическая коробка передач лидирует по спросу в 17 крупных городах из 23. Исключениями стали шесть городов: Барнаул, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Москва и Новосибирск.
Средняя стоимость авто на «механике» в Барнауле — 281 314 рублей.