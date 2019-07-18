Водители в Барнауле рассказали, какие автомобили с «автоматом» предпочитают

Самыми востребованными авто с автоматической коробкой передач среди российских автолюбителей стали Toyota Camry, Hyundai Solaris и KIA Rio, что не стало исключением и для водителей в Барнауле. Столица края стала одним из шести крупнейших городов, где по спросу лидирует машины с автоматической коробкой передач (АКПП), пришли к выводу аналитики «Авито — Авто».