Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Водители в Барнауле рассказали, какие автомобили с «автоматом» предпочитают

Самыми востребованными авто с автоматической коробкой передач среди российских автолюбителей стали Toyota Camry, Hyundai Solaris и KIA Rio, что не стало исключением и для водителей в Барнауле. Столица края стала одним из шести крупнейших городов, где по спросу лидирует машины с автоматической коробкой передач (АКПП), пришли к выводу аналитики «Авито — Авто».

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

В первом квартале 2019 года на авто на «автомате» пришлось 49,2% всего спроса. За год они подешевели на 0,2%. В среднем стоимость составила 610 125 рублей.

Наименьший интерес вызвали автомобили с вариаторной коробкой передач (3,7%) и «роботы» (1,3%).

Как и годом ранее, механическая коробка передач лидирует по спросу в 17 крупных городах из 23. Исключениями стали шесть городов: Барнаул, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Москва и Новосибирск.

Средняя стоимость авто на «механике» в Барнауле — 281 314 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость