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Автоновости

Водителям разрешат самостоятельно собирать автомобильную аптечку

С 1 января 2021 года водители смогут сами укомплектовывать автомобильную аптечку, а не покупать уже готовую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Аптечка первой помощи.
Аптечка первой помощи.
Александр Соколов

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н», — говорится в сообщении.

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе.

В министерстве уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. Теперь в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.

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