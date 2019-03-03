Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт

С 9.15 до 10.15 будет временно ограничено движение на отрезке от ЗАТО Сибирский до Косиха. После этого еще раз на этом участке движение встанет с 12.45 минут до 13.45.
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5 марта военные два раза временно ограничено движение для всех видов транспорта по трассе Р-256 «Чуйский тракт». В ГИБДД Алтайского края призвали водителей учитывать это при планировании поездок.
С 9.15 до 10.15 будет временно ограничено движение на отрезке от ЗАТО Сибирский до Косиха. После этого еще раз на этом участке движение встанет с 12.45 минут до 13.45.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter