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Автоновости

Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт

5 марта военные два раза временно ограничено движение для всех видов транспорта по трассе Р-256 «Чуйский тракт». В ГИБДД Алтайского края призвали водителей учитывать это при планировании поездок.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

С 9.15 до 10.15 будет временно ограничено движение на отрезке от ЗАТО Сибирский до Косиха. После этого еще раз на этом участке движение встанет с 12.45 минут до 13.45.

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