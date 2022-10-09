9 октября
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Автоновости

Военные колонны трижды за сутки проедут по Чуйскому тракту — дорога будет перекрыта

Чуйский тракт трижды перекроют за сутки из-за проезда военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Военная техника, "Бук-М2".
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

Из-за движения военных колонн будут перекрыты три участка Чуйского тракта.

Участок «Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт» будет закрыт для движения с 22:06 до 23:05.

В это же время перекроют участок «257 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Налобиха».

С 22:25 до 23:10 будет недоступен участок «262 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (полевая позиция)».

После проезда техники проезд будет доступен в прежнем режиме.

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