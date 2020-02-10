Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Военные перекроют трассы в Алтайском крае

10 и 11 февраля в Алтайском крае временно закроют движение по нескольким участкам автодорог из-за военной техники, предупредили в краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
altapress.ru

10 февраля

С 19:10 до 21:10 для всех видов транспорта закроют движение на следующих дорогах:

  • «257км а/д Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино;
  • «н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово»;
  • «267 км а/д Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 258 км а/д Р-256».

11 февраля

  • с 16:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Рассказиха»;
  • с 16:50 до 19:40 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Бобровка»;
  • с 16:50 до 19:40 на автодороге «н.п. Лесной — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Лесной»;
  • с 20:10 до 23:30 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость