Военные перекроют трассы в Алтайском крае

10 февраля
С 19:10 до 21:10 для всех видов транспорта закроют движение на следующих дорогах:
- «257км а/д Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино;
- «н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово»;
- «267 км а/д Р-256 — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 258 км а/д Р-256».
11 февраля
- с 16:40 до 19:40 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Рассказиха»;
- с 16:50 до 19:40 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Бобровка»;
- с 16:50 до 19:40 на автодороге «н.п. Лесной — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Лесной»;
- с 20:10 до 23:30 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки».
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.