Volkswagen Junior Masters прошел в Барнауле

7 июля на площадке спортивной школы А. Смертина в рамках турнира Volkswagen Junior Masters состоялся мастер-класс известного российского футболиста Дмитрия Ананко.

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом (DFB).

Организатором мероприятия в Барнауле выступил официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае АлтайЕвроМоторс.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле. «АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.

Приглашенным тренером алтайской команды стал бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко.

Девятикратный чемпион России провел мастер-класс для молодых футболистов: отрабатывали на поле длинные передачи и удары по воротам, закрепляли навык владения мячом, разбирали ошибки, затем Ананко поделил игроков на две команды и сыграл с ними в футбол в роли нейтрального игрока.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле. «АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.

По окончании мастер-класса юные футболисты получили сертификаты и памятные призы от Volkswagen и АлтайЕвроМоторс.

Этой осенью ребята будут представлять Барнаул на всероссийском чемпионате Junior Masters в Москве.