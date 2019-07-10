Volkswagen Junior Masters прошел в Барнауле

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом (DFB).
Организатором мероприятия в Барнауле выступил официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае АлтайЕвроМоторс.
Приглашенным тренером алтайской команды стал бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко.
Девятикратный чемпион России провел мастер-класс для молодых футболистов: отрабатывали на поле длинные передачи и удары по воротам, закрепляли навык владения мячом, разбирали ошибки, затем Ананко поделил игроков на две команды и сыграл с ними в футбол в роли нейтрального игрока.
По окончании мастер-класса юные футболисты получили сертификаты и памятные призы от Volkswagen и АлтайЕвроМоторс.
Этой осенью ребята будут представлять Барнаул на всероссийском чемпионате Junior Masters в Москве.
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