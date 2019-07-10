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Volkswagen Junior Masters прошел в Барнауле

7 июля на площадке спортивной школы А. Смертина в рамках турнира Volkswagen Junior Masters состоялся мастер-класс известного российского футболиста Дмитрия Ананко.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
"АлтайЕвроМоторс" — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом (DFB).

Организатором мероприятия в Барнауле выступил официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае АлтайЕвроМоторс.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
«АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.

Приглашенным тренером алтайской команды стал бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко.

Девятикратный чемпион России провел мастер-класс для молодых футболистов: отрабатывали на поле длинные передачи и удары по воротам, закрепляли навык владения мячом, разбирали ошибки, затем Ананко поделил игроков на две команды и сыграл с ними в футбол в роли нейтрального игрока.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
«АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.

По окончании мастер-класса юные футболисты получили сертификаты и памятные призы от Volkswagen и АлтайЕвроМоторс.

Этой осенью ребята будут представлять Барнаул на всероссийском чемпионате Junior Masters в Москве.

Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
Volkswagen Junior Masters в Барнауле.
«АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле.
«АлтайЕвроМоторс» — официальный дилер Volkswagen в Барнауле

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон 8 (3852) 23-00-00

Часы работы:

  • Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
  • Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

Сайт: www.vw-alt.ru/models/teramont

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