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Автоновости

Volvo отзывает из России «умные» автомобили

Росстандарт сообщил об отзыве автомобилей Volvo нескольких моделей, у которых может быть неисправна система помощи при экстренном торможении, пишет «Российская газета».

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

Под отзыв попадают Volvo седаны S60 и S90, универсалы этих же серий и кроссоверы XC40, XC60, XC90. Сервисная акция затронет в общей сложности 9 837 автомобилей 2019−2020 годов выпуска.

Система автоматического экстренного торможения (АЕВ) может давать сбои из-за ошибки в программном обеспечении.

«В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения», — описываются последствия на сайте Росстандарта.

Шведский автопроизводитель подчеркивает, что этот дефект никаким образом не сказывается на основных функциях машин.

Устранение неисправности будет произведено путем обновления программного обеспечения.

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