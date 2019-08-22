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Автоновости

Восьмилетний ребенок угнал машину родителей

В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей, чтобы прокатиться по автобану ночью. Он разогнался до 140 километров в час, пишет РИА Новости.

Дорожный знак, аварийная остановка.
Дорожный знак, аварийная остановка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в городе Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.Мальчик уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На скорости 140 километров в час ребенок уже не мог уверенно справляться с вождением и решил припарковаться. Мальчик включил аварийный световой сигнал и выставил предупредительный треугольник.

«Я просто хотел немного покататься на машине», — сказал мальчик полицейским.

Мама ребенка призналась, что он водил автомобиль на закрытой площадке и регулярно посещал картинг.

В результате никто не пострадал, ущерба имуществу не нанесено.

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