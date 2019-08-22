Восьмилетний ребенок угнал машину родителей

В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей, чтобы прокатиться по автобану ночью. Он разогнался до 140 километров в час, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.Мальчик уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На скорости 140 километров в час ребенок уже не мог уверенно справляться с вождением и решил припарковаться. Мальчик включил аварийный световой сигнал и выставил предупредительный треугольник.

«Я просто хотел немного покататься на машине», — сказал мальчик полицейским.

Мама ребенка призналась, что он водил автомобиль на закрытой площадке и регулярно посещал картинг.

В результате никто не пострадал, ущерба имуществу не нанесено.