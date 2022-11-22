Восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году

По словам Горбунова, помимо автопрома, должна появиться комплексная программа развития всей промышленности. Также он отметил важность кооперации.
«Автотор» в 2023 году планирует произвести минимум 50 тыс. автомобилей новых брендов, по оптимистичным оценкам — 70 тыс. и более.
Новых партнеров по сборке холдинг уже нашел. В настоящее время идет речь о новых автобрендах, конкретно каких — не уточняется.
На конец текущего года запланирован запуск производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей.
Ранее стало известно, когда на заводе «Москвич» начнут собирать автомобили.