22 ноября
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Автоновости

Восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году

Российский авторынок может восстановится до докризисных показателей к 2028 или 2029 году. Об этом РИА Новости заявил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

По словам Горбунова, помимо автопрома, должна появиться комплексная программа развития всей промышленности. Также он отметил важность кооперации.

«Автотор» в 2023 году планирует произвести минимум 50 тыс. автомобилей новых брендов, по оптимистичным оценкам — 70 тыс. и более.

Новых партнеров по сборке холдинг уже нашел. В настоящее время идет речь о новых автобрендах, конкретно каких — не уточняется.

На конец текущего года запланирован запуск производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей.

Ранее стало известно, когда на заводе «Москвич» начнут собирать автомобили.

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