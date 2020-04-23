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Возобновлены государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai рад сообщить, что с 20.04.2020 возобновлена госпрограмма «Первый /Семейный автомобиль».

Архив Автоцентра АНТ.

Вы можете получить дополнительную скидку 10% за счет государства при покупке нового автомобиля Hyundai в Автоцентре АНТ.

В список автомобилей, которые можно купить по госпрограмме, попадают Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Условия для получения скидки по госпрограмме:
  1. Программа «Первый автомобиль»: Вы приобретаете свой первый автомобиль, то есть ранее на Ваше имя не было зарегистрировано других автомобилей.
  2. Программа «Семейный автомобиль»: у Вас есть двое или более несовершеннолетних детей.
Hyundai Creta.
Hyundai Creta.
Архив Автоцентра АНТ.
Hyundai Creta.
Hyundai Creta.
Архив Автоцентра АНТ.

Разберем на примере. Допустим, у Вас есть двое несовершеннолетних детей. Вы хотите поменять свой старый автомобиль на новый. Для своей семьи Вы выбрали новый автомобиль Hyundai Solaris 1,6 АКПП в комплектации Active plus стоимостью 900 000 рублей. (в наличии в Автоцентре АНТ).

По госпрограмме «Семейный автомобиль» скидка за счет государства составит 90 000 рублей.

В Автоцентре АНТ Ваш старый автомобиль оценят в 500 000 рублей, и Вы сдадите его в обмен на новый по схеме Trade-in. В этом случае Вы получите от Автоцентра АНТ дополнительную скидку в размере 45 000р.

Таким образом, размер итоговой доплаты составит 900 000−90 000−45 000−500 000 = 265 000 рублей.

Вы оформляете в Автоцентре АНТ кредит на 3 года на сумму 265 000 рублей и уезжаете на новом автомобиле. Платеж по кредиту составит 9 000 рублей в месяц.

Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Архив Автоцентра АНТ.
Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Архив Автоцентра АНТ.

Торопитесь, срок действия госпрограммы ограничен, цены на автомобили могут вырасти. Поэтому не откладывайте запланированную покупку на более поздний срок, а успейте воспользоваться выгодным предложением прямо сейчас.

Для Вашего удобства, Вы можете выбрать и забронировать автомобиль по телефону (3852) 290−020 или на сайте cars.hyundai-ant22.ru.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс с 9−00−14−00.

Телефон: 8 (3852) 29-00-20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta 2020 года выпуска стоимостью до 1 000 000 рублей. Для участия в программе «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. 2. обладать водительским удостоверением, 3. не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. клиент имеет 2-х или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных, 2. иметь водительское удостоверение, 3. не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 году и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 года), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г., и ООО «Русфинанс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г). Организатор акции ООО АНТ 2000″. Предложение ограничено.

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