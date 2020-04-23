Возобновлены государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Вы можете получить дополнительную скидку 10% за счет государства при покупке нового автомобиля Hyundai в Автоцентре АНТ.

В список автомобилей, которые можно купить по госпрограмме, попадают Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Условия для получения скидки по госпрограмме: Программа «Первый автомобиль»: Вы приобретаете свой первый автомобиль , то есть ранее на Ваше имя не было зарегистрировано других автомобилей. Программа «Семейный автомобиль»: у Вас есть двое или более несовершеннолетних детей.

Hyundai Creta. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai Creta. Архив Автоцентра АНТ.

Разберем на примере. Допустим, у Вас есть двое несовершеннолетних детей. Вы хотите поменять свой старый автомобиль на новый. Для своей семьи Вы выбрали новый автомобиль Hyundai Solaris 1,6 АКПП в комплектации Active plus стоимостью 900 000 рублей. (в наличии в Автоцентре АНТ).

По госпрограмме «Семейный автомобиль» скидка за счет государства составит 90 000 рублей.

В Автоцентре АНТ Ваш старый автомобиль оценят в 500 000 рублей, и Вы сдадите его в обмен на новый по схеме Trade-in. В этом случае Вы получите от Автоцентра АНТ дополнительную скидку в размере 45 000р.

Таким образом, размер итоговой доплаты составит 900 000−90 000−45 000−500 000 = 265 000 рублей.

Вы оформляете в Автоцентре АНТ кредит на 3 года на сумму 265 000 рублей и уезжаете на новом автомобиле. Платеж по кредиту составит 9 000 рублей в месяц.

Hyundai Solaris. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai Solaris. Архив Автоцентра АНТ.

Торопитесь, срок действия госпрограммы ограничен, цены на автомобили могут вырасти. Поэтому не откладывайте запланированную покупку на более поздний срок, а успейте воспользоваться выгодным предложением прямо сейчас.

Для Вашего удобства, Вы можете выбрать и забронировать автомобиль по телефону (3852) 290−020 или на сайте cars.hyundai-ant22.ru.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Мы работаем в обычном режиме:

Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс с 9−00−14−00. Телефон: Сайт: www.hyundai-ant22.ru