Возобновлены государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Вы можете получить дополнительную скидку 10% за счет государства при покупке нового автомобиля Hyundai в Автоцентре АНТ.
В список автомобилей, которые можно купить по госпрограмме, попадают Hyundai Solaris и Hyundai Creta.
- Программа «Первый автомобиль»: Вы приобретаете свой первый автомобиль, то есть ранее на Ваше имя не было зарегистрировано других автомобилей.
- Программа «Семейный автомобиль»: у Вас есть двое или более несовершеннолетних детей.
Разберем на примере. Допустим, у Вас есть двое несовершеннолетних детей. Вы хотите поменять свой старый автомобиль на новый. Для своей семьи Вы выбрали новый автомобиль Hyundai Solaris 1,6 АКПП в комплектации Active plus стоимостью 900 000 рублей. (в наличии в Автоцентре АНТ).
По госпрограмме «Семейный автомобиль» скидка за счет государства составит 90 000 рублей.
В Автоцентре АНТ Ваш старый автомобиль оценят в 500 000 рублей, и Вы сдадите его в обмен на новый по схеме Trade-in. В этом случае Вы получите от Автоцентра АНТ дополнительную скидку в размере 45 000р.
Таким образом, размер итоговой доплаты составит 900 000−90 000−45 000−500 000 = 265 000 рублей.
Вы оформляете в Автоцентре АНТ кредит на 3 года на сумму 265 000 рублей и уезжаете на новом автомобиле. Платеж по кредиту составит 9 000 рублей в месяц.
Торопитесь, срок действия госпрограммы ограничен, цены на автомобили могут вырасти. Поэтому не откладывайте запланированную покупку на более поздний срок, а успейте воспользоваться выгодным предложением прямо сейчас.
Для Вашего удобства, Вы можете выбрать и забронировать автомобиль по телефону (3852) 290−020 или на сайте cars.hyundai-ant22.ru.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс с 9−00−14−00.
Телефон: 8 (3852) 29-00-20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
*Действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta 2020 года выпуска стоимостью до 1 000 000 рублей. Для участия в программе «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. 2. обладать водительским удостоверением, 3. не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. клиент имеет 2-х или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных, 2. иметь водительское удостоверение, 3. не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 году и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963