Впервые со времен СССР на Алтае провели масштабные соревнования автомототуристов

В селе Тюменцево с 10 по 12 мая автомототуристы соревновались за «Кубок Победы». Это были первые с советских времен подобные состязания в Алтайском крае, состоящие из сразу из нескольких дисциплин, сообщил altapress.ru один из организаторов Виктор Пантыкин.

Для победы в этих соревнованиях важно было быть универсалом — то есть показывать мастерство управления автомобилем или мотоциклом и на асфальте, и на пересеченной местности, объясняет он.

Например, мотоциклистов тестировали фигурным вождением. Участникам нужно было было пройти «коридор», круг, трамплин, колейный мост, качели, габаритные ворота и другие фигуры, не касаясь ногами земли.

Мотоциклисты также состязались в гонке по пересеченной местности, преодолевали на время спуски, подъемы, крутые повороты, песок.

Автомобилисты же выясняли сильнейшего в комбинированном слаломе. «Плотность результатов была фантастическая. В пять секунд „уместились“ сразу шесть гонщиков», — делится впечатлениями Пантыкин.

«Фишкой» «Кубка Победы» стала командная туристская полоса препятствий. На старт вышли 9 команд. Им нужно было ставить палатки, ползать, метать гранаты в цель, накачивать колеса, откусывать на ходу подвешенную сосиску, разжигать костер с одной спички, стрелять из винтовки, менять колеса, переносить «пострадавшего» и т. д.

Виктор Пантыкин,

организатор соревнований:

После финиша участники команды минут пятнадцать лежали без движения на земле. У них просто не осталось сил встать.

«Кубок Победы» достался барнаульскому автомотоклубу «Горизонт».