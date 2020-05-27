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Впервые в Барнауле онлайн премьера обновленного Mitsubishi ASX в Автоцентре АНТ

Не пропустите событие, которое произойдет впервые в Барнауле, уже завтра, 28 мая в 19.00 в прямом эфире Instagram Автоцентра АНТ — @mitsubishi_ant_brn

Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Mitsubishi Motors.

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей города на онлайн премьеру обновленного Mitsubishi ASX. В программе: видеообзор автомобиля от представителя Mitsubishi Motors, тест-драйв ASX в прямом эфире на городской и внедорожной трассе от известного автоблогера, а также конкурсы и призы среди зрителей прямого эфира.

Главный герой презентации — обновленный Mitsubishi ASX

Яркая внешность. Твердый характер. Автомобиль создан для того, чтобы покорить вас одним взглядом и подарить уверенность в каждом маневре.

Mitsubishi ASX сочетает в себе стилистику внедорожной линейки автомобилей Mitsubishi, компактность, практичность и безопасность за счёт фирменной системы полного привода Mitsubishi — AWC (All Wheel Control), а также современные системы управления автомобилем и новый яркий дизайн.

Ключевые особенности:
  • Головной LED свет (ближний и дальний, противотуманные фары);
  • 18-дюймовые легкосплавные колесные диски;
  • Мультимедийная система Mitsubishi Connect 8 дюймов;
  • Высокий дорожный просвет 215 мм;
  • Интеллектуальный полный привод AWС.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Обновленный Mitsubishi ASX.
Автоцентр АНТ.

Встречаемся 28 мая в 19.00 в прямом эфире Instagram Автоцентра АНТ, официального дилера Mitsubishi Motors, в аккаунте @mitsubishi_ant_brn.

Подробности по телефону +7 (3852) 29-00-29

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)

Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00

Телефон: +7 (3852)29−00−29

Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

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