Впервые в Барнауле онлайн премьера обновленного Mitsubishi ASX в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей города на онлайн премьеру обновленного Mitsubishi ASX. В программе: видеообзор автомобиля от представителя Mitsubishi Motors, тест-драйв ASX в прямом эфире на городской и внедорожной трассе от известного автоблогера, а также конкурсы и призы среди зрителей прямого эфира.
Главный герой презентации — обновленный Mitsubishi ASX
Яркая внешность. Твердый характер. Автомобиль создан для того, чтобы покорить вас одним взглядом и подарить уверенность в каждом маневре.
Mitsubishi ASX сочетает в себе стилистику внедорожной линейки автомобилей Mitsubishi, компактность, практичность и безопасность за счёт фирменной системы полного привода Mitsubishi — AWC (All Wheel Control), а также современные системы управления автомобилем и новый яркий дизайн.
- Головной LED свет (ближний и дальний, противотуманные фары);
- 18-дюймовые легкосплавные колесные диски;
- Мультимедийная система Mitsubishi Connect 8 дюймов;
- Высокий дорожный просвет 215 мм;
- Интеллектуальный полный привод AWС.
Встречаемся 28 мая в 19.00 в прямом эфире Instagram Автоцентра АНТ, официального дилера Mitsubishi Motors, в аккаунте @mitsubishi_ant_brn.
Подробности по телефону +7 (3852) 29-00-29
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа»)
Мы работаем в обычном режиме:
Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00
Телефон: +7 (3852)29−00−29
Сайт: www.ant-mitsubishi.ru
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