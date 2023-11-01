1 ноября
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Временная реконструкция и изменение входа в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е

Уважаемые клиенты и посетители Альбион-Моторс, мы хотим поделиться с вами важной информацией. В данный момент Альбион-Моторс проходит временную реконструкцию, направленную на улучшение качества обслуживания. В связи с этим временно меняется местоположение входа в наш дилерский центр. Временный вход находится с торца здания.

Реконструкция в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е.
Реконструкция в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е.
Фото предоставлено компанией Альбион-Моторс.

Мы понимаем, что это может вызвать временные неудобства, и приносим извинения за трудности, которые могут возникнуть.

Наша команда работает усердно, чтобы сделать ваше посещение приятным и комфортным.

Кроме того, мы также хотим напомнить, что мы по-прежнему оказываем полный перечень услуг, включая продажу новых и подержанных автомобилей, запчастей и аксессуаров, сервисное обслуживание.

Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам с решением любых вопросов. Мы стремимся предоставить вам лучший сервис и удовлетворить все ваши потребности.

Спасибо за ваше доверие и выбор Альбион-Моторс.

Реконструкция в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е.
Реконструкция в Альбион-Моторс на пр. Калинина, 15Е.
Фото предоставлено компанией Альбион-Моторс.
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