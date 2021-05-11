Врывайся в лето с новым KIA! Где в Барнауле приобрести KIA Sportage и KIA K5 с максимальной выгодой

Держа в голове тот факт, что теплый сезон — это время отпусков, поездок и путешествий, можно с уверенностью говорить, что новенький KIA Sportage, вне всяких сомнений, станет вашим верным спутником на многие тысячи километров.
За свою почти 30-летнюю историю (KIA Sportage производится с 1992 года) этот автомобиль эволюционировал из компактного кроссовера в многоцелевую машину, способную выполнять самые разные роли.
Это и полноценное семейное авто, и верный помощник в городе в качестве ежедневного транспортного средства в поездках на работу и домой, и комфортная машина для дальней дороги, и непревзойденный компаньон для вылазки на дачу с сопутствующими грузами.
При этом, вобрав в себя все лучшее за минувшие годы, KIA Sportage стал действительно представительным и благородным кроссовером, отличаясь элегантным дизайном и комфортным интерьером салона, который сегодня оснащен по последнему слову техники и наполнен эксклюзивными дизайнерскими акцентами. Особенно стильно выглядит комплектация Black Edition, которую можно смело назвать новой классикой жанра. Ощутить стиль и динамику KIA Sportage Black Edition можно в Автоцентре РЕАЛ, записавшись на тест-драйв.
Что касается седана бизнес-класса KIA K5, то это новинка для российского рынка, которую масштабно презентовали совсем недавно — в августе 2020 года. KIA K5 открыла новую страницу дизайна корейского автоконцерна, сочетая в себе динамику и комфорт.
У этой модели имеется мощнейший бэкграунд. Будучи преемником KIA Optima, бизнес-седан KIA K5 вобрал в себя лучшие качества этой машины, приобретя переосмысленные решения в важных деталях, связанных с комфортом и безопасностью водителя и пассажиров.
Премиальная стереостистема, панорамная крыша, интеллектуальные сиденья, камеры для контроля слепых зон, новый круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, система кругового обзора, система предотвращения фронтальных столкновений — все это реальность KIA K5. Почувствовать все преимущества модели в максимальной комплектации можно, пройдя тест-драйв в Автоцентре РЕАЛ.
Важно отметить и то, что в Автоцентре РЕАЛ до конца мая клиенты могут приобрести новые KIA Sportage и KIA K5 с максимальной выгодой.
Так, кроссовер KIA Sportage можно получить с выгодой до 230 тысяч рублей, а цены на KIA K5 стартуют от 1 577 900 рублей, и это не учитывая уникальное предложение на бизнес-седан от РЕАЛ Автоцентра — выгода до 100 000 руб!*
Кроме того, при покупке любого автомобиля, готовы предложить услугу регистрации в ГИБДД, что сэкономит массу сил и времени.
Столь заманчивые условия являются результатом внутренних разработок и политики Автоцентра РЕАЛ, специалисты которого всегда готовы найти для своих клиентов индивидуальные предложения.
Кроме того, Автоцентр РЕАЛ обладает удобным сервисом связи с менеджерами и записи на тест-драйв. В наличие всегда представлена широкая линейка автомобилей KIA разных комплектация и цветовых решений.
В РЕАЛе вы всегда можете воспользоваться программой trade-in: сдать свой автомобиль в обмен на новый по индивидуальным условиям. Отдел кредитования и страхования поможет воплотить в жизнь вашу мечту. Так же принимаем заказы на запасные части и аксессуары для вашего автомобиля, если их не оказалось в наличии.
В Автосервисе РЕАЛ, вы получите квалифицированную помощь и весь спектр услуг по гарантийному, постгарантийному обслуживанию и ремонту любых автомобильных брендов иностранного производства. Сервисная зона оснащена 13-ю постами ремонта автомобилей, включая линию инструментального контроля Maha!
РЕАЛ на Оби
Телефон: 8 (3852) 200−555
Адрес: Правобережный тракт, 29А
Часы работы: с 09:00 до 19:00
Сайт: www.real-cars.ru
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* Выгода формируется из: выгоды по программе кредитования через банки-партнеры и выгоды по программе Trade In. Предложение ограничено. Носит информационный характер. Не является публичной офертой.