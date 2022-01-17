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Автоновости

Все дороги в Алтайском крае открыли для движения автобусов и грузовиков

В Алтайском крае сняли запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов, который ввели накануне из-за сильного обледенения трасс.

Дорога зимой.
Дорога зимой.
СС0

Все трассы открыты для движения в обычном режиме.

За последние сутки приводить в порядок проезжие части вышло около 300 единиц дорожной техники, отметили в Алтайавтодоре.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169,
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59.

Погода

17 января в Алтайском крае прогнозируется мокрый снег и дождь, возможен ветер с порывами до 18 м/с.

Из-за нестабильной погоды на дорогах образовалась сильная гололедица.

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