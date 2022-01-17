Все дороги в Алтайском крае открыли для движения автобусов и грузовиков

В Алтайском крае сняли запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов, который ввели накануне из-за сильного обледенения трасс.

Все трассы открыты для движения в обычном режиме.

За последние сутки приводить в порядок проезжие части вышло около 300 единиц дорожной техники, отметили в Алтайавтодоре.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 507−512 , 8−800−222−3169,

3852) 507−512 8−800−222−3169, дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59.

Погода

17 января в Алтайском крае прогнозируется мокрый снег и дождь, возможен ветер с порывами до 18 м/с.

Из-за нестабильной погоды на дорогах образовалась сильная гололедица.