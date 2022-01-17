Все дороги в Алтайском крае открыли для движения автобусов и грузовиков

Все трассы открыты для движения в обычном режиме.
За последние сутки приводить в порядок проезжие части вышло около 300 единиц дорожной техники, отметили в Алтайавтодоре.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169,
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59.
Погода
17 января в Алтайском крае прогнозируется мокрый снег и дождь, возможен ветер с порывами до 18 м/с.
Из-за нестабильной погоды на дорогах образовалась сильная гололедица.