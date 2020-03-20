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Все ледовые переправы закрыли с 20 марта в Алтайском крае

С 20 марта 2020 года закрыты для движения все ранее разрешенные ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
Ледовые переправы закрыли в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

В ведомстве напомнили, что на водоемах небезопасно и выход на лед крайне опасен для жизни.

«С каждым днем структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лед может не выдержать вес человека», — подчеркнули в МЧС.

По словам спасателей, особенно стоит предупредить любителей подледного лова рыбы — о зимней рыбалке им можно забыть до следующей зимы.

Также родители должны помнить о том, что необходимо следить за досугом детей и не допускать их к водоемам.

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