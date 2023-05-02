Все мосты в Бийске перестали полноценно работать

Автолюбители, с наступлением майских праздников устремившиеся в Горный Алтай, пережили жестокое разочарование — в Бийске перестали полноценно работать оба моста.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22.

Предупреждать же надо!

Коммунальный мост, через который проходит Чуйский тракт, переживает плановый ремонт, по нему организовано реверсивное движение. Со второго мая приостанавливается курсирование через мост трамваев.

Водители сообщают, что предупреждений об объезде на въезде в Бийск нет. При этом источник altapress.ru со ссылкой на подрядчика, утверждает, что предупреждающие знаки установлены еще до майских праздников.

Коммунальный мост Бийска. Пресс-служба мэрии Бийска.

Понтонный мост дороже денег

Более того, наиболее удобный путь объезда, пролегающий через понтонный мост, оказался закрыт. На происшедшее уже отреагировал глава региона, указавший, что это ненадолго.

Виктор Томенко,

губернатор АК:

В выходные из-за серьезно поднявшегося уровня воды в реке Бия пришлось временно закрыть понтонный мост — один из путей объезда. Поговорил с главой Бийска — в течение суток мост откроют, очистив всю территорию от веток и мусора.

Понтонный мост в Бийске. denispeshera.ru.