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Автоновости
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Все новое и неизведанное является наиболее притягательным

Ценные встречи с новой ŠKODA OCTAVIA в официальном дилерском центре «АНТ Барнаул» с 13 февраля

НОВАЯ ŠKODA OCTAVIA.
НОВАЯ ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Осознанному выбору предшествует симпатия. Для появления симпатии необходимо приятное знакомство. Мы приглашаем вас в официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» познакомиться с новой ŠKODA OCTAVIA, со своей стороны обещаем сделать первое знакомство незабываемым.

Что кардинально нового:
  • Увеличенные габариты и еще более эмоциональный дизайн.
  • Силовые установки 1.6 MPI 110 л. с., 1.4 TSI 150 л. с., 2.0 TSI 190 л. с.
  • Инновационные мультимедийные возможности.
  • Новые системы помощи водителю.
Экстерьер притягивает взгляды:
  • Четкая архитектура, графичность и прекрасные аэродинамические показатели.
  • Светодиодные фары и задние фонари.
  • Легкосплавные колесные диски диаметром до 18 дюймов.
Стильный интерьер создает атмосферу:
  • Многоуровневая приборная панель.
  • Фоновая подсветка салона с большим количеством вариантов освещения под ваше настроение.
  • Удобное двухспицевое рулевое колесо.
  • Новый дизайн декоративных панелей.
Комфорт и безопасность на высоте:
  • Электромеханический стояночный тормоз.
  • Трехзонный климат-контроль Climatronic.
  • Cистема бесключевого доступа KESSY с датчиками на всех дверях (просто необходима для контроля за маленькими и самостоятельными пассажирами).
Новые технологии помощи водителю:
  • Светодиодные матричные фары, которые освобождают водителя от управления дальним и ближним светом.
  • Система мониторинга слепых зон.
  • Адаптивный круиз-контроль, обеспечивающий максимальный комфорт особенно при длительных путешествиях.
  • Системы кругового обзора (при этом камера заднего вида оснащена омывателем).
Цифровые технологии впечатляют:
  • Новый 10-дюймовый дисплей с инновационным сенсорным слайдером для регулировки громкости.
  • Последнее поколение опциональной цифровой приборной панели.
  • Аудиосистема премиум-класса CANTON c 12 динамиками, дающая реалистичный объемный звук.

Еще вас приятно удивят умные решения SIMPLE CLEVER, которые вам продемонстрируют наши профессиональные менеджеры на индивидуальной презентации. Просторный, современный шоу-рум, зоны конфигураторов, для реалистичного восприятия автомобиля вашей мечты, мягкие клиентские зоны, интересная детская зона с развивающими играми — все это для того, чтобы ваш визит к нам был максимально комфортным.

А еще мы с удовольствием угостим вас вкусным кофе или чаем с конфетами ручной работы. Мы окружим вас заботой и вниманием — заботой о вашем здоровье и безопасности. Предложим оказать внимание вашим близким и родным, подписав персональные открытки. Вы сбросите их в настоящий почтовый ящик, а наши администраторы отправят их адресатам.

Ценные встречи с НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA.
Ценные встречи с НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Новая ŠKODA OCTAVIA стала лучше, просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее! Лучше один раз увидеть — и не только увидеть, а почувствовать все ощущения от вождения на тест-драйве! Вы можете пройти тест-драйв индивидуально, а можете всей семьей, на этот случай в нашем дилерском центре есть детские кресла для любого возраста.

Записывайтесь на тест-драйв и участвуйте в розыгрыше автопризов каждую неделю с 13 февраля по 14 марта!

Пройдите по ссылке и оставьте заявку на тест-драйв новой ŠKODA OCTAVIA.

Все подробности о розыгрыше вы можете узнать в нашем аккаунте в «Инстаграме».

Добро пожаловать в ŠKODA.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru

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