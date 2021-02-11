Все новое и неизведанное является наиболее притягательным

Осознанному выбору предшествует симпатия. Для появления симпатии необходимо приятное знакомство. Мы приглашаем вас в официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» познакомиться с новой ŠKODA OCTAVIA, со своей стороны обещаем сделать первое знакомство незабываемым.

Что кардинально нового: Увеличенные габариты и еще более эмоциональный дизайн.

Силовые установки 1.6 MPI 110 л. с., 1.4 TSI 150 л. с., 2.0 TSI 190 л. с.

Инновационные мультимедийные возможности.

Новые системы помощи водителю.

Экстерьер притягивает взгляды: Четкая архитектура , графичность и прекрасные аэродинамические показатели.

графичность и прекрасные аэродинамические показатели. Светодиодные фары и задние фонари.

Легкосплавные колесные диски диаметром до 18 дюймов.

Стильный интерьер создает атмосферу: Многоуровневая приборная панель.

Фоновая подсветка салона с большим количеством вариантов освещения под ваше настроение.

Удобное двухспицевое рулевое колесо.

Новый дизайн декоративных панелей.

Комфорт и безопасность на высоте: Электромеханический стояночный тормоз.

Трехзонный климат-контроль Climatronic.

Cистема бесключевого доступа KESSY с датчиками на всех дверях ( просто необходима для контроля за маленькими и самостоятельными пассажирами).

Новые технологии помощи водителю: Светодиодные матричные фары , которые освобождают водителя от управления дальним и ближним светом.

которые освобождают водителя от управления дальним и ближним светом. Система мониторинга слепых зон.

Адаптивный круиз-контроль , обеспечивающий максимальный комфорт особенно при длительных путешествиях.

обеспечивающий максимальный комфорт особенно при длительных путешествиях. Системы кругового обзора ( при этом камера заднего вида оснащена омывателем).

Цифровые технологии впечатляют: Новый 10-дюймовый дисплей с инновационным сенсорным слайдером для регулировки громкости.

Последнее поколение опциональной цифровой приборной панели.

Аудиосистема премиум-класса CANTON c 12 динамиками , дающая реалистичный объемный звук.

Еще вас приятно удивят умные решения SIMPLE CLEVER, которые вам продемонстрируют наши профессиональные менеджеры на индивидуальной презентации. Просторный, современный шоу-рум, зоны конфигураторов, для реалистичного восприятия автомобиля вашей мечты, мягкие клиентские зоны, интересная детская зона с развивающими играми — все это для того, чтобы ваш визит к нам был максимально комфортным.

А еще мы с удовольствием угостим вас вкусным кофе или чаем с конфетами ручной работы. Мы окружим вас заботой и вниманием — заботой о вашем здоровье и безопасности. Предложим оказать внимание вашим близким и родным, подписав персональные открытки. Вы сбросите их в настоящий почтовый ящик, а наши администраторы отправят их адресатам.

Ценные встречи с НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Новая ŠKODA OCTAVIA стала лучше, просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее! Лучше один раз увидеть — и не только увидеть, а почувствовать все ощущения от вождения на тест-драйве! Вы можете пройти тест-драйв индивидуально, а можете всей семьей, на этот случай в нашем дилерском центре есть детские кресла для любого возраста.

Записывайтесь на тест-драйв и участвуйте в розыгрыше автопризов каждую неделю с 13 февраля по 14 марта!

Пройдите по ссылке и оставьте заявку на тест-драйв новой ŠKODA OCTAVIA.

Все подробности о розыгрыше вы можете узнать в нашем аккаунте в «Инстаграме».

Добро пожаловать в ŠKODA.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru