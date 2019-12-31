Все валят из города: под Барнаулом собралась масштабная пробка

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор возник за поворотом на Бобровку.
Между тем, в самом городе днем 31 декабря наблюдаются пробки в 7 баллов.
Пользователи социальных сетей предупреждают водителей о масштабной пробке, которая образовалась недалеко от Барнаула по направлению в сторону Новосибирска.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор возник за поворотом на Бобровку.
Между тем, в самом городе днем 31 декабря наблюдаются пробки в 7 баллов.
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