«Всегда на виду»: барнаульским полицейским купили новые машины и попросили ухаживать за ними

Сотрудникам УМВД по Барнаулу вручили ключи от 12 новых автомобилей — LADA Granta и LADA 2131. На них будут передвигаться участковые, сотрудники уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела.

Начальник УМВД России по Барнаулу вручил ключи от новых служебных авто.

Авто приобрели в рамках госзаказа. Ключи полицейских вручил начальник городского УМВД Александр Майдоров.

Он подчеркнул, что автотранспорт полиции всегда на виду у жителей, поэтому «должен содержаться в образцовом порядке и чистоте».

Новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан, говорится в сообщении краевого главка.

После церемонии полицейские на новых машинах уехали охранять порядок.