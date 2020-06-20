«Всегда на виду»: барнаульским полицейским купили новые машины и попросили ухаживать за ними

Авто приобрели в рамках госзаказа. Ключи полицейских вручил начальник городского УМВД Александр Майдоров.
Он подчеркнул, что автотранспорт полиции всегда на виду у жителей, поэтому «должен содержаться в образцовом порядке и чистоте».
Новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан, говорится в сообщении краевого главка.
После церемонии полицейские на новых машинах уехали охранять порядок.