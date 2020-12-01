Вступило в силу правило об обязательных зимних шинах

В России с 1 декабря начала действовать новая норма технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», которая предусматривает обязательное наличие зимней резины на автомобилях, пишет NJ.

Согласно поправкам, однотипные шины, предназначенные для использования в зимний период, необходимо устанавливать на всех колесах транспортного средства. При этом остаточная высота протектора покрышек не должна быть менее четырех миллиметров.

Пока штрафные санкции за резину, несоответствующую сезону, не предусмотрены. Однако в соответствии со второй частью статьи 12 КоАП инспектор ГИБДД в праве выписать штраф за езду на легковом авто с шинами, на которых протектор меньше 4 мм, или за использование разных покрышек на передней и задней оси.

Весь список возможных претензий сотрудников ГИБДД к состоянию шин автомобиля опубликован в ПДД, а точнее, в приложении «Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС».