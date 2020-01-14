«Вся семья на корвалоле»: жительница Барнаула рассказала о лихаче, сбившем собаку на глазах у ребенка

По словам женщины, ДТП произошло в 18:10 на пересечении улиц Чкалова и Промышленной. Темная иномарка на глазах у девочки сбила ее щенка мини-йорка. Мать ребенка говорит, что у дочки истерика и психологическая травма.
Женщина обратилась к водителю и, в частности, написала:
«Ведь ты мог и ту самую девочку, которая с ним гуляла сбить. Мой ребенок всего переломанного щенка в крови несла домой. Вся семья на корвалоле».
Напомним, в Барнауле утром 13 января автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Жители города ищут свидетелей этой аварии