17 ноября
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Автоновости

Всю ночь улицы Барнаула очищали от выпавшего снега

Дорожные рабочие и зимняя техника очищали улицы Барнаула от выпавшего снега всю ночь на 17 ноября, сообщают в городской мэрии.

Всю ночь улицы Барнаула очищали от выпавшего снега
Всю ночь улицы Барнаула очищали от выпавшего снега
Мэрия Барнаула

Несколько десятков машин посыпали улицы реагентами, чтобы устранить гололед. Во всех районах города подмели тротуары и проезжие части от снега.

Его вывезли с центральных площадей города, проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Советской Армии, Челюскинцев, Юрина, Гоголя, Партизанской, Никитина, Пушкина, Короленко, Анатолия, а также Павловского тракта.

Кроме того, экипажи дорожных машин заступили в утреннюю смену 17 ноября. 125 рабочих расчищают снег на подходах к пешеходным переходам, остановочных площадках и лестничных маршах.

Цифры

В течение дня в уборке города будут заняты 86 единиц снегоуборочной техники и 170 дорожных рабочих. Дворовые территории убирают более 1,2 тыс. рабочих. В очистке улиц задействованы порядка 170 единиц техники.

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