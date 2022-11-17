Дорожные рабочие и зимняя техника очищали улицы Барнаула от выпавшего снега всю ночь на 17 ноября, сообщают в городской мэрии.

Всю ночь улицы Барнаула очищали от выпавшего снега

Несколько десятков машин посыпали улицы реагентами, чтобы устранить гололед. Во всех районах города подмели тротуары и проезжие части от снега.

Его вывезли с центральных площадей города, проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Советской Армии, Челюскинцев, Юрина, Гоголя, Партизанской, Никитина, Пушкина, Короленко, Анатолия, а также Павловского тракта.

Кроме того, экипажи дорожных машин заступили в утреннюю смену 17 ноября. 125 рабочих расчищают снег на подходах к пешеходным переходам, остановочных площадках и лестничных маршах.

Цифры

В течение дня в уборке города будут заняты 86 единиц снегоуборочной техники и 170 дорожных рабочих. Дворовые территории убирают более 1,2 тыс. рабочих. В очистке улиц задействованы порядка 170 единиц техники.