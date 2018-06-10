Автоэксперт рассказал, в чем преимущества изношенных шин над новыми

Причина в том, что покрышки становятся менее ребристыми, и с дорожной поверхностью контактирует большая площадь резины. Однако это преимущество — единственное, и оно проявляется только на сухих дорогах.

По словам Джейсона Фенске, для безопасного вождения на мокрых дорогах необходимо, чтобы шины были с целым протектором. Канавки на рисунке протектора предотвращают скольжение по мокрой дороге. Это, в свою очередь, понижает вероятность ДТП.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.