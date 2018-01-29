Вторичный авторынок Алтайского края оказался в топ-20 самых активных

Доля перепродаж автомобилей с пробегом в Алтайском крае составляет 1,8% от общего числа сделок в стране. Всего в России за 2017 год поменяли владельцев почти 5,3 млн автомобилей. Это на 2,1% больше, чем в 2016.

По количеству перепродаж автомобилей на вторичном рынке Алтайский край обошел, например, Кемеровскую (18 место; 96,1 тыс. сделок) Омскую (24 место; 80 тыс.) и Тюменскую (28 место; 62 тыс.). При этом несколько большую емкость показали рынки Новосибирской области (10 место; 130,4 тыс.), Красноярского края (12 место; 116,8 тыс.) и Иркутской области (16 место; 101,5 тыс.).

Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых составила 11,5%. Однако в 2017 году Подмосковье опередило столицу по числу перепродаж. Третья строчка рейтинга регионов с самыми активными по числу сделок рынками принадлежит Краснодарскому краю.

В большинстве субъектов РФ положительная динамика вторичного рынка, говорят аналитики. При этом самый большой рыночный рост показывает Дагестан (+11,4%). А вот в "минусе", помимо Москвы (-9,2%), находятся еще шесть регионов: Самарская область (-1,4%), Приморский край (-1,7%), Воронежская область (-0,7%), Пермский край (-3,7%), Белгородская область (-0,8%) и Хабаровский край (-5%).

Факт

Рынок б/у автомобилей в Алтайском крае стабильно занимает 17-е место в стране по объему на протяжении последних нескольких лет.

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