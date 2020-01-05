5 января закрывают Старый мост. Как будет ходить общественный транспорт

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№ 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк», № 134 «г. Новоалтайск — г. Барнаул».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 125 «г. Барнаул — г. Новоалтайск».

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 205 «г. Новоалтайск — г. Барнаул».

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 250 «г. Барнаул — с. Повалиха — сан. «Обские плесы».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту. В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 251 «г. Барнаул — с. Боровиха».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.