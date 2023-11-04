5 ноября
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Автоновости

Яркий лимончик: что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей

Jeep Wrangler 2022 года выпуска продают в Барнауле за 15,3 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Яркий лимончик: что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.
Яркий лимончик: что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.
drom.ru

Jeep Wrangler сочетает в себе легендарные черты, современный дизайн и материалы. Новые доступные светодиодные передние фары и задние фонари, придают ему выразительности.

Интересные фишки автомобиля

  • Диски новые зимние Fuel R17 USA 5 штук
  • Резина Nokian Hakkapeliitta LT3, made in Finland 5 штук
  • Насос ARB
  • Крепление насоса ARB под сидение пассажира
  • Усилитель двери багажника Rugged Ride
  • Демфер рулевой, с регулировками жёсткости Falcon
  • Площадка под лебедку WARN
  • Самонадувающийся матрас AirBedz Inflatable Air (USA)
  • Оригинальные расширители Mopar, с версии Xtreme Recon
  • Оригинальные расходники для масло сервиса Mopar / Pennzoil

В интерьере салона нового Wrangler удачно сочетаются аутентичность, универсальность, комфорт и интуитивно понятное управление. Любой элемент отделки служит доказательством высокоточного исполнения и применения высококачественных материалов. Автомобиль предлагает большую вместимость и больше комфорта для всех пассажиров.

Безопасность была ключевой целью при разработке модели Wrangler нового поколения. В результате он оснащен целым рядом средств активной и пассивной безопасности и защиты, включая систему контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий.

У джипа бензиновый двигатель на 6,4 л, автоматическая коробка передач и 470 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что четверть российских автолюбителей хотели бы сегодня купить электрокар.

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