Яркий лимончик: что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.

Jeep Wrangler сочетает в себе легендарные черты, современный дизайн и материалы. Новые доступные светодиодные передние фары и задние фонари, придают ему выразительности.
Интересные фишки автомобиля
- Диски новые зимние Fuel R17 USA 5 штук
- Резина Nokian Hakkapeliitta LT3, made in Finland 5 штук
- Насос ARB
- Крепление насоса ARB под сидение пассажира
- Усилитель двери багажника Rugged Ride
- Демфер рулевой, с регулировками жёсткости Falcon
- Площадка под лебедку WARN
- Самонадувающийся матрас AirBedz Inflatable Air (USA)
- Оригинальные расширители Mopar, с версии Xtreme Recon
- Оригинальные расходники для масло сервиса Mopar / Pennzoil
В интерьере салона нового Wrangler удачно сочетаются аутентичность, универсальность, комфорт и интуитивно понятное управление. Любой элемент отделки служит доказательством высокоточного исполнения и применения высококачественных материалов. Автомобиль предлагает большую вместимость и больше комфорта для всех пассажиров.
Безопасность была ключевой целью при разработке модели Wrangler нового поколения. В результате он оснащен целым рядом средств активной и пассивной безопасности и защиты, включая систему контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий.
У джипа бензиновый двигатель на 6,4 л, автоматическая коробка передач и 470 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что четверть российских автолюбителей хотели бы сегодня купить электрокар.