Jeep Wrangler 2022 года выпуска продают в Барнауле за 15,3 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Яркий лимончик: что за стильный Jeep продают в Барнауле за 15,3 млн рублей.

Jeep Wrangler сочетает в себе легендарные черты, современный дизайн и материалы. Новые доступные светодиодные передние фары и задние фонари, придают ему выразительности.

Интересные фишки автомобиля

Диски новые зимние Fuel R17 USA 5 штук

Резина Nokian Hakkapeliitta LT3, made in Finland 5 штук

Насос ARB

Крепление насоса ARB под сидение пассажира

Усилитель двери багажника Rugged Ride

Демфер рулевой, с регулировками жёсткости Falcon

Площадка под лебедку WARN

Самонадувающийся матрас AirBedz Inflatable Air (USA)

Оригинальные расширители Mopar, с версии Xtreme Recon

Оригинальные расходники для масло сервиса Mopar / Pennzoil

В интерьере салона нового Wrangler удачно сочетаются аутентичность, универсальность, комфорт и интуитивно понятное управление. Любой элемент отделки служит доказательством высокоточного исполнения и применения высококачественных материалов. Автомобиль предлагает большую вместимость и больше комфорта для всех пассажиров.

Безопасность была ключевой целью при разработке модели Wrangler нового поколения. В результате он оснащен целым рядом средств активной и пассивной безопасности и защиты, включая систему контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий.

У джипа бензиновый двигатель на 6,4 л, автоматическая коробка передач и 470 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что четверть российских автолюбителей хотели бы сегодня купить электрокар.