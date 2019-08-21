Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, компания ММС Рус сообщает о выдаче юбилейного 150 000-го автомобиля Mitsubishi Outlander 3-его поколения . Всего с момента старта продаж в России было продано свыше 250 000 автомобилей этой модели. Торжественное вручение состоялось 20 августа 2019 года в официальном дилерском центре « АВТОЦЕНТР АНТ », крупнейшем автомобильном холдинге* в Алтайском крае в городе Барнауле.

Обладателем юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander стала Брунева Екатерина и ее супруг Иван. Семья выбрала Outlander 2.0 в комплектации Intense+ c полным приводом 4WD.

«Мы долго выбирали автомобиль, который бы отвечал всем нашим требованиям, но после визита в дилерский центр и тест-драйва сомнений уже не осталось. Для нас было неожиданностью, что именно наш автомобиль станет юбилейным, но тем приятнее покупка», — сказала Екатерина на праздничной церемонии передачи ключей.

Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

«Mitsubishi Outlander был и остается нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в Топ-5 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что данная модель производится в России. Мы уверены, что Mitsubishi Outlander благодаря великолепному набору потребительских качеств еще долго будет оставаться в лидерах своего сегмента», — добавил Роман Толчеев, руководитель отдела продаж ООО «ММС Рус».

Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

Самый популярный кроссовер от Mitsubishi официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года было налажено его производство модели на заводе в Калуге, с тех пор в России продаются Outlander только локальной сборки. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD). Третье поколение выпускается с 2012 года.

В прошлом году кроссовер получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors

Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля. Как и в предыдущем модельном году автомобиль доступен с передним или полным приводом в зависимости от комплектации.

В 2019 году появились модели в семиместном исполнении, а также опциональный бежевый салон для пятиместной версии в комплектации Ultimate.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения в Mitsubishi Outlander, а также испытать удобство и комфорт новых функций предлагаем вам пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ в городе Барнауле по адресу: Павловский тракт, 251 д, контактный телефон +7 (3852) 29-00-29.

Также в период с 1 до 31 августа 2019 г. действуют специальные предложения по программам обмена вашего автомобиля на новый Mitsubishi Outlander c выгодой до 350 000 руб. **

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00 — 29 Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

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