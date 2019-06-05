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Автоновости

Юноша в Алтайском крае угнал иномарку, чтобы по ночам ездить к возлюбленной

Житель Змеиногорска угнал у соседа автомобиль Toyota и поехал в соседний населенный пункт к девушке. На иномарке он катался к возлюбленной две ночи подряд, пока его не поймали полицейские, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Местный житель 2000 года рождения вечером сначала украл у знакомого ключи от авто, а ночью угнал машину и поехал к девушке. Вернувшись, он спрятал автомобиль в лесу. Следующей ночью вновь поехал по привычному маршруту.

Утром сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. У машины был поврежден бампер. Парень рассказал, что в первую ночь он не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, где и повредил автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

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