Юрист напомнил водителям о «неочевидных» штрафах за городом

Помимо превышения скорости и выезда на встречку, причинами штрафа могут стать отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, нарушение правил перевозки детей и животных. рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, пишет РИА Новости.

Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации. Также штраф грозит за отсутствие знака «крупногабаритный груз».

По словам юриста, за нарушение правил перевозки детей водитель заработает штраф на 3 000 рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто — 500 рублей.

А за перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров есть риск получить штраф до 10 тыс. рублей или наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев.

Редин рекомендует также не мыть машину на дачном участке с использованием моющих средств — штраф за это может составить 1−2 тыс. рублей.