Юрист напомнил водителям о «неочевидных» штрафах за городом

Например, штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей. Сейчас из нее исключили таблетированные препараты, но добавили влажные салфетки и маски. Еще 500 рублей можно потерять за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации. Также штраф грозит за отсутствие знака «крупногабаритный груз».
По словам юриста, за нарушение правил перевозки детей водитель заработает штраф на 3 000 рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто — 500 рублей.
А за перевозку без специального разрешения крупногабаритного груза и при превышении его размеров есть риск получить штраф до 10 тыс. рублей или наказание в виде лишения прав от четырех до шести месяцев.
Редин рекомендует также не мыть машину на дачном участке с использованием моющих средств — штраф за это может составить 1−2 тыс. рублей.