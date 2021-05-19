20 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Юрист напомнила водителям о специальных «летних» штрафах

В летний сезон действует запрет на посещение на транспортных средствах особо охраняемых природных территорий, а также в некоторых регионах власти ввели противопожарный режим. Б этом напомнила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева, пишет «Газета.ru»

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

«При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5−5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 до 500 тыс. рублей для юридических лиц», — рассказала Куклева.

Особый противопожарный режим действует в 28 регионах России, за его нарушение также грозит штраф до 5 тыс. рублей. Также желающим поехать на пикник стоит обратить внимание на водоохранные зоны.

«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны, в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», — объяснила Куклева.

Чтобы уточнить принадлежность территории к охраняемым зонам, эксперт рекомендует пользоваться публичными кадастровыми картами и обращать внимание на знаки, установленные вокруг этих территорий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость