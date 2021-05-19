Юрист напомнила водителям о специальных «летних» штрафах

В летний сезон действует запрет на посещение на транспортных средствах особо охраняемых природных территорий, а также в некоторых регионах власти ввели противопожарный режим. Б этом напомнила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева, пишет «Газета.ru»

«При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5−5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 до 500 тыс. рублей для юридических лиц», — рассказала Куклева.

Особый противопожарный режим действует в 28 регионах России, за его нарушение также грозит штраф до 5 тыс. рублей. Также желающим поехать на пикник стоит обратить внимание на водоохранные зоны.

«С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны, в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров», — объяснила Куклева.

Чтобы уточнить принадлежность территории к охраняемым зонам, эксперт рекомендует пользоваться публичными кадастровыми картами и обращать внимание на знаки, установленные вокруг этих территорий.