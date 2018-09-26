Южный обход Барнаула попал в список инвестпроектов правительства

Дорога в обход столицы Алтайского края с третьим мостом через Обь попала в список инвестиционных проектов правительства РФ. Это следует из документа, который опубликовал телеграм-канал «Незыгарь».

Согласно документу, на строительство магистрали требуется 36,6 млрд рублей.

Также в списке значится обход Горно-Алтайска. Стоимость стройки не обозначена.

Что известно про обход Барнаула?

Обход Барнаула планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового. Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Предварительная схема обхода Барнаула Иван Кузьмин

За проект этой дороги власти Алтайского края заплатили специалистам 682 млн рублей. Подробнее о проекте читайте здесь.