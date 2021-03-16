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16 марта
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Автоновости

За 3 млн рублей выставлена на торги «первая ласточка» Бориса Немцова

Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в Facebook объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает когда-то принадлежал Борису Немцову.

Борис Немцов.
Борис Немцов.
rferl.org

За 30-летнее авто продавец просит 3 млн рублей.

«Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу», — написала Наталья Убайдова на своей странице в соцсети.

Немцов Борис Ефимович был первым владельцем машины 1991 года выпуска, говорится в фотокопии документов.


Продал машину в 1997 году. По словам нижегородки, нынешние владельцы автомобиль купили, когда Немцов уезжал в Москву.

Бдительные комментаторы заметили, что на продаже модель 21061, а не 2103.

О Немцове

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 годы. В 1997 году перешел на работу в правительство РФ. В 2000-х занял активную оппозиционную позицию по отношению к власти. В 2013—2015 годах был депутатом Ярославской облдумы (2013−2015), пишет polit.ru.

27 февраля 2015 года Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять выходцев из Чечни осуждены на сроки от 11 до 20 лет как исполнители преступления. Заказчик до сих пор не найден.

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