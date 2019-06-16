За сутки в ДТП на Алтае пострадали семь человек

15 июня на Алтае произошло шесть аварий, в которых пострадало семь человек — местные жители, а также из Новосибирска и Барнаула, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

1. В Чемальском райне 37-летняя местная жительница за рулем Toyota Caldina на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом RACER. 55-летний односельчанин получил травмы. Отмечается, что он сел за руль без прав. Оба водителя были трезвые.

2. На 33 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс», 35-летний житель Новосибирска на Mazda 2, при обгоне не справился с управлением и свалился в кювет. В результате ДТП в больницу с полученными травмами госпитализировали пассажира автомобиля — 34-летную жительницу Новосибирска. Водитель был трезв.

3. В том же районе 26-летняя жительница Барнаула за рулем Mitsubishi Lancer сбила 7-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине детского автобуса. Девочка получила ушибы и ссадины, госпитализация ей не потребовалась.

4. В Кош-Агачском районе на 41 километре автодороги «Кош-Агач-Беляши» 23-летний местный житель ехал на УАЗ-315196 и на опасном повороте не справился с управлением. Машина перевернулась. Травмы получили два пассажира — жительницы Кош-Агачского района 1963 и 1964 года рождения.

5. В Онгудайском районе на Чуйском тракте 45-летняя жительница Барнаула, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением и въехала в сигнальные столбики, после чего улетела в кювет. Ее увезли в больницу.

6. Вечером в Улаганском районе на дороге «Балыктуюль-Паспарта» 36-летний местный житель за рулем УАЗ-22069−04 слетел с трассы и перевернулся. Водитель также попал в больницу.