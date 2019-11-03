За сутки на федеральных трассах Алтайского края сгорели два автомобиля

3 ноября в районе двух часов ночи на трассе Рубцовск-Веселоярск произошло серьезное ДТП, сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».
Водитель автомобиля Тойота Марк II не справился с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и загорелся. Как пишут в группе, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Иномарка полностью сгорела.
Второй инцидент произошел на трассе в сторону Новосибирска. Видео поделился подписчик группы Barnaul 22. На нем видно, как огонь охватил половину машины. О водителе не сообщается.