Зачем делать сход развал автомобиля?

Схождение представляет собой самый критичный угол установки колес. При отклонении от установленной нормы наблюдается быстрый износ покрышек. В результате автовладелец тратит больше средств на техническое обслуживание и содержание транспортного средства.
Из этого становится понятно, что нужно периодически регулировать сход развал. Но выполнить работу самостоятельно не получится, так как для регулировки потребуется специальный стенд и профессиональное оборудование. Грамотная установка угла установки колес позволит на практике оценить ряд преимуществ:
обеспечение устойчивости машины при любых погодных условиях;
- улучшение управляемости транспортного средства;
- снижение заносов авто;
- снижение износа покрышек;
- экономный расход топлива.
Как часто нужно обращаться на СТО для регулировки развала схождения?
Эта операция входит в перечень процедур, предусмотренных при плановом ТО. Периодичность посещения СТО зависит от качества дорог. Поскольку в России в большинстве регионов качество покрытия оставляет желать лучшего, то проводить диагностику рекомендуется для машин отечественного производства каждые 15 тысяч км. пробега, для иномарок — каждые 30 тысяч км. пробега.
Может потребоваться внеплановая регулировка, если вы заметили, что ускорился износ покрышек, увеличился исход топлива. О нарушении угла установки колес свидетельствуют постоянные износы. Часто руль после поворота с трудом возвращается в исходное положение. Если вы заботитесь о собственном комфорте и безопасности, то при появлении любого из этих признаков нужно записаться для осмотра и диагностики на СТО. После осмотра на специальном стенде мастер установит причину и предложит способы ее решения. В зависимости от общего объема работ и их сложности зависит итоговая стоимость. Она рассчитывается после завершения диагностики.
По материалам сайта http://shod-razval.org/.