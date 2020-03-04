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Автоновости
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Зачем делать сход развал автомобиля?

Развал представляет собой угол, который образуется между центральной плоскостью колеса и перпендикуляром, проведенным к поверхности дорожного покрытия. Важен правильный угол наклона, так как при выполнении этого условия гарантируется хорошее сцепление с дорожным покрытием. Неправильная установка развала влечет за собой ряд негативных последствий, например, проблемы с управлением. Это может стать причиной столкновения с другими авто, авариями и несчастными случаями.

Зачем делать сход развал автомобиля?
Зачем делать сход развал автомобиля?
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Схождение представляет собой самый критичный угол установки колес. При отклонении от установленной нормы наблюдается быстрый износ покрышек. В результате автовладелец тратит больше средств на техническое обслуживание и содержание транспортного средства.

Из этого становится понятно, что нужно периодически регулировать сход развал. Но выполнить работу самостоятельно не получится, так как для регулировки потребуется специальный стенд и профессиональное оборудование. Грамотная установка угла установки колес позволит на практике оценить ряд преимуществ:

обеспечение устойчивости машины при любых погодных условиях;

  • улучшение управляемости транспортного средства;
  • снижение заносов авто;
  • снижение износа покрышек;
  • экономный расход топлива.

Как часто нужно обращаться на СТО для регулировки развала схождения?

Эта операция входит в перечень процедур, предусмотренных при плановом ТО. Периодичность посещения СТО зависит от качества дорог. Поскольку в России в большинстве регионов качество покрытия оставляет желать лучшего, то проводить диагностику рекомендуется для машин отечественного производства каждые 15 тысяч км. пробега, для иномарок — каждые 30 тысяч км. пробега.

Может потребоваться внеплановая регулировка, если вы заметили, что ускорился износ покрышек, увеличился исход топлива. О нарушении угла установки колес свидетельствуют постоянные износы. Часто руль после поворота с трудом возвращается в исходное положение. Если вы заботитесь о собственном комфорте и безопасности, то при появлении любого из этих признаков нужно записаться для осмотра и диагностики на СТО. После осмотра на специальном стенде мастер установит причину и предложит способы ее решения. В зависимости от общего объема работ и их сложности зависит итоговая стоимость. Она рассчитывается после завершения диагностики.

По материалам сайта http://shod-razval.org/.

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