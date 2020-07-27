Новые шильдики. Зачем крупнейшие автоконцерны мира меняют свои логотипы

В погоне за вниманием молодой аудитории и всеобщей модой на минималистичные решения автомобильные компании решили изменить концепцию своих логотипов. Объемы уходят в сторону, дорогу — лайтовым шильдикам. Altapress.ru изучил графические изменения.

В цифре смотрится лучше

Причиной всему — цифровая эпоха. Сейчас ни одна рекламная кампания не обходится без социальных сетей. Автомобильные компании давно взяли этот факт на вооружение, а особенно предприимчивые подготовили стратегии ребрендинга. Однако не все готовы полностью распрощаться со старым дизайном в пользу нового. Рассказываем и показываем, кто и как решил измениться.

Nissan

Впервые за 20 лет Nissan задумалась над сменой имиджа. Разработка современного логотипа заняла около трех лет. Новая эмблема японской марки выполнена в монохромном двухмерном стиле. Однако общие очертания остались как у предшественницы.

Обновленный логотип NIssan.

Единственное изменение в концепции — дизайнеры разомкнули круг и убрали горизонтальную полосу посередине. Японцы презентовали новацию как символ цифрового развития. Первым авто с обновленной символикой стал электрокар Ariya. Вскоре логотип будут устанавливать на каждую машину Nissan.

Toyota

Концерн Toyota также решил упростить трехмерное изображение. По мнению дизайнеров компании, такой ход сделает марку более запоминающейся.

Обновленный логотип Toyota.

Новая эмблема имеет два варианта: упрощенная, без текстового сопровождения, и логотип с новым европейским шрифтом Toyota Type. Первый вариант будет использоваться во всех типах коммуникации бренда, но на автомобили он не попадет. Второй вариант приспособлен для цифровой техники и сетевого мира — новый шрифт удобен для восприятия на любых носителях.

Компания планирует провести ребрендинг дилерских центров до 2025 года.

BMW

Новая объемная эмблема BMW стала неожиданностью. Обновку баварского бренда представил электрокар Concept i4 на виртуальном женевском мотор-шоу в 2020 году.

Обновленный логотип

Реакция пользователей оказалась неоднозначной, и компания решила оставить новый логотип для социальных сетей и рекламы. А на серийных автомобилях культовой марки останется образец логотипа 1997 года.

Volkswagen

Немецкий Volkswagen решил глобально подойти к идее нового логотипа и начал реализацию стратегии «Трансформация 2025+». Обновленная эмблема стала плоской и приобрела новую палитру.

Обновленный логотип VolksWagen.

Для разных моделей авто дизайнеры разработали три цветовых решения: черное, красное и синее. Дебютантом в первом показе нового логотипа стал экологически чистый хэтчбек ID3.

KIA

Осенью 2020 года смена эмблемы запланирована у корейской KIA. Новый дизайн уже запатентован в ведомстве Южной Кореи (KIPRIS). Шильдик будет выглядеть как соединение трех букв.

Обновленный логотип KIA.

К слову, фирма уже засветила его на концепте Imagine by Kia. Пока не ясно, оснастят ли новой эмблемой все автомобили или под ребрендинг попадут только электрокары и гибриды.