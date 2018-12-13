Замучили и запутали: ГИБДД ввело мораторий на изменение ПДД

Он пояснил, что ведомство решило взять паузу в этом вопросе. «Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — сказал Митрошин.

По его словам, временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение», — добавил он.

«Не надо баловаться этими изменениями», — сказал в свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников. Он отметил, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.