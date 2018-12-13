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Замучили и запутали: ГИБДД ввело мораторий на изменение ПДД

Российская Госавтоинспекция временнно отказалась вносить поправки в Правила дорожного движения (ПДД). Об этом ТАСС сообщил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Он пояснил, что ведомство решило взять паузу в этом вопросе. «Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — сказал Митрошин.

По его словам, временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение», — добавил он.

«Не надо баловаться этими изменениями», — сказал в свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников. Он отметил, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

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