16 сентября 17°C
﻿
Автоновости
34

Заправляйся и выигрывай! Рассказываем, как выиграть отдых в пятизвездочном SPA отеле и сотни других призов, при заправке на АЗС

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

В августе и в сентябре 2021 г. сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ», «Салекс» и «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») для своих дорогих клиентов проводит беспрецедентную акцию!

Сотни призов, среди которых:
  • Топливные карты (от 10 до 1000 л)
  • Сертификаты в строительные гипермаркеты, спортивные клубы и рестораны
  • Сплав по Катуни
  • Электросамокаты
  • Планшеты iPad
  • Наушники iPods
  • Тысячи чашек ароматного кофе

и главный приз — отдых в пятизвездочном отеле «Clever Resort&Spa» (Республика Алтай), просто выиграть на любой АЗС в Алтайском крае и в Республике Алтай (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»).

Как это работает?
  1. Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс» или «Сибнефть» любым топливом от 25 л и более
  2. Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru
  3. Получите электронные скретч-карты
  4. Стирайте половинки карт
  5. Если половинки совпадут, один из сотен подарков — ваш!

Внимание! Участие в акции возможно при предъявлении бонусной карты. Нет карты? Ничего страшного! Спрашивайте бонусную карту у операторов на АЗС.

Успевайте выиграть крутые подарки до 30 сентября 2021 г.

Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость