Заправляйся и выигрывай! Рассказываем, как выиграть отдых в пятизвездочном SPA отеле и сотни других призов, при заправке на АЗС

В августе и в сентябре 2021 г. сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ», «Салекс» и «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») для своих дорогих клиентов проводит беспрецедентную акцию!
Сотни призов, среди которых:
- Топливные карты (от 10 до 1000 л)
- Сертификаты в строительные гипермаркеты, спортивные клубы и рестораны
- Сплав по Катуни
- Электросамокаты
- Планшеты iPad
- Наушники iPods
- Тысячи чашек ароматного кофе
и главный приз — отдых в пятизвездочном отеле «Clever Resort&Spa» (Республика Алтай), просто выиграть на любой АЗС в Алтайском крае и в Республике Алтай (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»).
Как это работает?
- Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс» или «Сибнефть» любым топливом от 25 л и более
- Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru
- Получите электронные скретч-карты
- Стирайте половинки карт
- Если половинки совпадут, один из сотен подарков — ваш!
Внимание! Участие в акции возможно при предъявлении бонусной карты. Нет карты? Ничего страшного! Спрашивайте бонусную карту у операторов на АЗС.
Успевайте выиграть крутые подарки до 30 сентября 2021 г.
Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352.